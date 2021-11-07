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«Наше гнездышко»: Ханна с мужем и дочерью приехали на стройку загородного дома

Певица строит большой коттедж с дорогим ремонтом внутри.

«Наше гнездышко»: Ханна с мужем и дочерью приехали на стройку загородного дома
Ханна. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появились запись, в которой артистка разместила фото с мужем и дочерью на фоне загородного коттеджа.

Ханна уже давно строит большой дом с роскошной внутренней отделкой. Певица желает поскорей заехать в новый дом вместе с малышкой Адрианой и возлюбленным Пашу.

А пока Ханна показала, как выглядет дом с улицы. Исполнительница позировала с семьей на фоне коттеджа с множеством окон.

Ханна. Фото: Instagram.com/offi_hanna
Ханна с мужем и дочерью. Фото: Instagram.com/offi_hanna

«Каждую неделю, приезжая на стройку, понимаю, что хочу заехать в наше гнездышко, в наш дом мечты все быстрее и быстрее. И мое терпение уже на грани», – призналась Ханна.

«Уже 3,5 года мы строим его и чем ближе, тем кажется точка нашего заезда все дальше и дальше. Мы решительно настроены заехать 31 декабря и отпраздновать Новый год мечты в нашем доме. Как думаете, это реально?», – отметила певица.

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