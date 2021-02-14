«Это любовь»: Ханна отметила День всех влюбленных в дельфинарии

30-летняя певица привезла мужа и дочь пообщаться с обитателями подводного мира.

Исполнительница Ханна подарила возлюбленному презент с сюрпризом на 14 февраля. Знаменитость устроила свидание в дельфинарии. Примечательно, что с ними была дочь Адриана.

По дороге певица ответила на вопросы поклонников о взаимоотношениях с мужем.

«Обычно я называю его либо Паня, либо Зая, Малышка. Когда называю его по имени, значит, что мы сильно поругались», — отметила Ханна.

Также артистка призналась, что обожала праздник влюбленных в школе:

«У меня всегда было очень много валентинок», — похвасталась исполнительница.

Когда Ханна наконец приехали на место свидания, она закрыла глаза мужу и отвела его к бассейну. Пашу остался в восторге от сюрприза. Сильнее шоумена обрадовалась только двухлетняя Адриана. Малышка даже после окончания сеанса общения продолжала прыгать «дельфинчиком» и рассказывать Ханне о том, как было здорово плавать с животными.

«Это любовь», — подписала Ханна фото с мужем.

Напомним, что не только Ханна, но и сам Пашу любит устраивать романтические свидания и сюрпризы для своей второй половинки.

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