Яркий шатен: Альбина Джанабаева показала подросшего младшего сына от Валерия Меладзе во время прогулки на яхте

Певица и многодетная мама Альбина Джанабаева вместе с семьей сейчас находится на отдыхе.
В сторис микроблога экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась кадрами, сделанными во время прогулки на яхте.
В какой-то момент к судну очень близко подплыла морская черепаха. Животное даже позволило снять себя на видео, очень долго находясь рядом с яхтой.
Интерес к обитателю морских глубин проявили в первую очередь дети.
Альбина Джанабаева показала младшего сына от Валерия Меладзе, который, не дыша, наблюдал за перемещениями черепахи в воде.
В кадре Лука запечатлен сзади и вполоборота. Альбина Джанабаева периодически делится снимками и видео младшего сына-шатена в микроблоге, чтобы ее поклонники могли наблюдать за тем, как растет и меняется ее средний наследник.
Напомним, Альбина Джанабаева родила Валерию Меладзе троих детей — сыновей Костю и Луку и дочку Агату. Малышке исполнилось полгода.
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