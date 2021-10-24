Красавец с пышной шевелюрой: Альбина Джанабаева показала взрослого сына от Валерия Меладзе

Константин Меладзе вместе со звездной мамой и маленькой сестренкой отдыхает на морском курорте.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вместе с маленькой дочкой Агатой и старшим сыном Костей уехала отдыхать на море.

Звезда уже сделала пару публикаций в микроблоге, которые посвящены рассказу о каникулах. Геотегом Альбина Джанабаева не снабдила, но судя по всему, звездная мама и ее наследники находятся в Турции.

Альбина Джанабаева здесь доказала, что обожает экстрим. Звезда поделилась кадрами, на которых запечатлено, как она со старшим сыном взмывает на парашюте над морской гладью.

Аттракцион продолжается на протяжении нескольких минут, а затем Альбина и Константин мягко спланировали в лодку. Камера показала крупным планом счастливые лица отдыхающих.

А поклонники Альбины Джанабаевой тут же восхитились тем, в какого красавца превратился их с Валерием Меладзе старший сын Костя. Молодой человек с шикарной шевелюрой и открытой улыбкой, как у его мамы.

«Константин такой взрослый, даже и не скажешь, что ему 17. У прекрасных родителей и сын такой же», «Какой же взрослый уже Костя!», «Какой красивый сын», — высказались в Сети.

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