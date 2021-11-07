В карамельных оттенках: Анна Заворотнюк поддержала тренд на пальто-халаты на прогулке по Будапешту

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анны Заворотнюк появилась свежая фотография из Будапешта. Примечательно, что знаменитость выбрала для прогулки по старинному городу трендовый образ.

Заворотнюк рассказала своим поклонникам о происхождении названия столицы Венгрии.

«Мое путешествие в Европу началось с Будапешта. Он создан из двух городов Буды и Пешта, расположенных на берегах Дуная – двух различных, но совершенно прекрасных и удивительных мирах», – призналась Анна.

Модель позировала в пальто-халате карамельного оттенка. Отметим, что ранее таким популярным видом верхней одежды похвасталась артистка Дарья Клюкина.

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Что касается образа Заворотнюк, тут были добавлены шляпа с круглыми полями, черные брюки с разрезами на манжетах, ботинки на рельефной подошве и сумка с эффектом плетения.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась рецептом карамельного тарта с орехами. Знаменитость отдала предпочтение рисовой и миндальной муке для приготовления теста.

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