«В уютные выходные классно»: Анна Заворотнюк приготовила карамельный тарт с орехами

Модель использовала миндальную и рисовую муку для теста.

Среди последних Stories дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анны – появился новый рецепт от знаменитости. Заворотнюк испекла тарт с карамелью и орехами.

Анна взяла для будущего десерта диаметром 20 сантиметров 90 граммов рисовой муки, 40 граммов миндальной муки, три столовых ложки тростникового сахара, 30 граммов темного какао, 50 граммов сливочного масла, 50 миллилитров воды, щепотку соли.

Также Заворотнюк сама приготовила карамель. Для этого Анна использовала 150 граммов тростникового сахара, 120 миллилитров сливок жирностью 33%, 30 граммов сливочного масла.

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А для шоколадного крема понадобились 90 граммов горького шоколада, 60 миллилитров сливок жирностью 33%, 20 миллилитров воды. Еще для карамельных орехов Анна взяла 100 граммов миндаля, 10 граммов сливочного масла, три столовых ложки сиропа топинамбура и морскую соль.

«В уютные выходные классно собраться теплой компаний и приготовить обед или ужин вместе», – отметила Анна.

Анна смешала все сухие ингредиенты и затем добавила сливочное масло для теста. После модель скатала шар и и убрала его в пищевой пленке в холодильник на час.

После тесто Анна уложила в форму и отправила в духовку на 15-20 минут. Когда оно стало хрустящим, нужно остудить тесто.

В это время Анна приготовила карамель. Заворотнюк расплавила сахар и залила его сливками и сливочным маслом. После приготовления карамели, Анна вылила жидкость на тесто.

Далее девушка смешала горячие сливки с шоколадом для крема и крупно нарезала миндаль для обжарки. После украсила этим тарт.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк призналась в скорой свадьбе. Модель станет женой в январе 2022 года.

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