Маме на радость: дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Единственная дочь Анастасии Заворотнюк – Анна выходит замуж. Торжество запланировано на январь 2022 года. Кто является избранником 25-летней девушки – неизвестно. Анна никогда не показывала его своим фанатам. Ранее блогер признавалась, что встретились они в Нью-Йорке, где оба получали образование, шесть лет назад.

Напомним, сразу после окончания школы Анастасия Заворотнюк отправила дочь в США. Анна получала образование по специальности «Бизнес-администрирование», а после вернулась в Россию. Ранее звездная наследница рассказывала, что и ее молодой человек не захотел оставаться в США. С недавних пор они вместе живут в Москве. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, в ноябре Анна Заворотнюк отметит свое 26-летие.

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