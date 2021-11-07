«Оставил иск без рассмотрения»: Елена Ксенофонтова выиграла судебное дело у бывшего мужа

Исполнительница главной роли в сериале «Кухня» Елена Ксенофонтова смогла отстоять свои права в суде. Знаменитость судилась с бывшим мужем за алименты дочери Софии.

Напомним, после развода с адвокатом Александром Рыжих актриса продолжает «воевать» с экс-возлюбленным. Вначале бывшие муж и жена делили дочь.

Суд остался на стороне Ксенофонтовой, оставив ребенка ей. Актриса не стала препятствовать общению девочки с отцом. А вот Рыжих не балует любимую наследницу. Экс-возлюбленный Ксенофонтовой задолжал ребенку около миллиона рублей.

«Хорошо, что в начале процесса Софья находилась в возрасте, когда психика мобильна. Но, конечно, не обошлись без помощи психологов», — рассказывала Елена.

Адвокат надеялся снизить алименты. Однако проиграл дело.

«Суд оставил иск без рассмотрения. Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу», – передали слова пресс-службы Головинского суда «СтарХиту».

Напомним, ранее Елена Ксенофонтова похвасталась фотографией без капли фотошопа. Актриса восхитила поклонников естественной красотой

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