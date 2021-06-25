«Дорогое удовольствие»: Ксенофонтова и Барац рассказали о школьных выпускных своих детей

Последние звонки отзвенели, экзамены сданы, с 25 июня выпускники начнут получать свои долгожданные аттестаты. Впереди большая жизнь, а пока самые волнительные часы подготовки к выпускным. Платья и костюмы куплены, пробные прически сделаны, родители взволнованы даже больше детей.

В 2021 году школу оканчивают сын актрисы Елены Ксенофонтовой, дочь Елены Валюшкиной, дочь Леонида Бараца. А из иностранных звезд выпускники имеются в семьях Сильвестра Сталлоне, Майкла Дугласа и актрисы Кэтрин Зеты Джонс.

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Тимофей Неретин — сын Елены Ксенофонтовой готовится к поступлению во ВГИК и выпускной для него — не самое важное событие в жизни. Знаменитая мама признается, что она волнуется куда больше.

«25 июня в школе вручение аттестатов, потом дети поедут на Поклонную гору, а уже оттуда вместе с нами, родителями, в одно секретное место. Не скажу куда. Там будем отмечать окончание школы», — поделилась актриса с Teleprogramma.pro.

Вручение аттестатов пройдет с оглядкой на коронавирус. Выпускников будут приглашать по одному, число гостей строго ограничено, что расстраивает актрису.

«Тимофей к этому относится не так серьезно, как я. Он довольно спокоен, все силы положены на подготовку к вступительным экзаменам, впереди творческий конкурс во ВГИКе, но он пойдет не по моим стопам. Выбрал серьезное направление, которое требует особой подготовки. Факультет не для юнцов, а для серьезных людей. Он как раз из таких, трудяга, горжусь сыном! Понимает, что предстоит непросто и готовится день и ночь. Если не поступит, то весь следующий год проведет за учебниками и будет пробовать снова», — рассказала актриса.

Что касается трат на мероприятие, то, по мнению Елены Ксенофонтовой, они оказались непомерными. Точную цифру актриса называть не стала, но отметила, что не одобрят многих вещей: например, катание на лимузинах и тому подобное.

«Мне кажется это больше для родителей история, чем для выпускников. Им больше нужен запоминающийся момент, чем детям. Подростки как-то проще относятся ко всему», — заключила Ксенофонтова.

Актер Леонид Барац согласился, что выпускной — это дорогое удовольствие, но на просьбу озвучить сумму заявил — секрет. Его дочка Ева заканчивает школу на Ходынском бульваре.

«25 июня будет выпускной. Последний звонок прошел в мае, теперь ждем выпускной. Про ограничения я не в курсе, если честно, но, скорее всего, будут. Как и везде сейчас, учитывая ситуацию с коронавирусом», — поделился актер.

Кроме того, в этот день в семье будет двойной праздник. 25 июня у Евы не только выпускной, но и день рождения. Отмечать его планируют в субботу, 26 числа.

«Я ей заранее подарил подарок — разные сертификаты в магазины. Она купила платье, босоножки и другие нужные вещи. К выпускному полностью готова. А день рождения отметим на следующий день», — рассказал Леонид Барац.

У актрисы Елены Валюшкиной тоже праздник — дочка Мария закончила школу и собирается поступать на дизайн. Звезда фильма «Горько!» со слезами рассуждает:

«Только в первый класс отвели! И на тебе! Время летит», — делится актриса.

А как у них?

Наследница Сильвестра Сталлоне — Скарлетт выбрала для выпускного черное платье-футляр. Наряд девушки продемонстрировала в соцсетях ее мать. Актриса Дженнифер Флавин вырастила троих дочерей-красавиц и сегодня ее переполняет чувство гордости.

«Моя малышка идет на выпускной!», — подписала кадр актриса.

Диплом получила дочка голливудского актера, двукратного оскароносца Майкла Дугласа и актрисы Кэтрин Зеты Джонс. Родители и брат сопровождали 18-летнюю Кэрис Зету Дуглас на церемонию вручения аттестата. Девушка собирается пойти по родительским стопам и стать актрисой.

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