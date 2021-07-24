«Настоящая»: Елена Ксенофонтова похвасталась селфи без фотошопа

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Елены Ксенофонтовой оказался свежий кадр знаменитости с пляжа. Примечательно, что снимок без мейкапа вызвал восторг у поклонников Елены.

Отметим, что не всегда звезды готовы на откровения со своими зрителями и слушателями. Особенно, если дело касается фотографий без макияжа.

«Да, видимо, немало дней должно пройти, чтобы морскому ветру удалось-таки высвободить в моей голове хотя бы часть ячеек, забитых «нужным» хламом. Страхи, тревоги, волнения, суетливость еще со мной, но то, что место, в котором я нахожусь, завораживающе прекрасно, я почувствовать уже успела», — рассказала Ксенофонтова.

Елена сделала селфи, на котором прикрыла один глаз от яркого солнца. Артистка искренне улыбалась от наслаждения.

Рыжеволосая красавица так понравилась фанатам, что они завалили знаменитость комплиментами:

«Потрясающая и одна из красивейших, достойных актрис», «Такая настоящая», «Лена — вы настоящая и живая! Приятно видеть и знать, что есть земные женщины», «Красивая! Живая! Счастливая!»,«Какая красивая, что в жизни, что в кино».

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