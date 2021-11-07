Ради здоровья королевы: принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в Виндзор

Врачи посоветовали Елизавете II отдохнуть в течение двух недель после того, как в конце октября она была госпитализирована. В клинике королева провела ночь и вернулась в Виндзорский замок, чем изрядно переполошила британцев.
После этого она отменила свой рабочий визит в Глазго, где проходит саммит ООН по климату. А накануне на вертолете отправилась в свой Сандрингемский замок, где обычно вся британская королевская семья встречает Рождество.
Ранее появились слухи, что Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут из Кенсингтонского дворца в Виндзор, чтобы быть ближе к королеве.
«Я думаю, что есть ряд причин, по которым они захотят сделать такой шаг. Абсолютная близость к королеве — один из них. Сближение с внуками «воодушевит» монарха, которая все еще восстанавливается после госпитализации», — сказал королевский эксперт Джонатан Сакердоти Express.
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