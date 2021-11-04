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Уютная осень: Кейт Миддлтон вышла в свет в джинсах и стеганой жилетке цвета хаки

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились со скаутами.

Уютная осень: Кейт Миддлтон вышла в свет в джинсах и стеганой жилетке цвета хаки
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне поездки в Шотландию, где проходит саммит ООН по климату, Кейт Миддлтон и принц Уильям успели встретиться со скаутами в рамкам мероприятия Scouts #PromiseToThePlanet. Оно прошло в Alexandra Park Sports Hub в Деннистоуне.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Для встречи Кейт выбрала практичный и уютный для осени наряд. узкие черные джинсы-скинни, темные замшевые ботинки, джемпер, поверх которого накинула стеганую теплую жилетку цвета хаки со сборкой на поясе. Завершила образ скаутским шарфом. Об этом пишет Hello!.

Напомним, после официального мероприятия в Глазго, Кейт раскритиковали в Сети за слишком дорогое платье и старые туфли.

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