Королевский отдых: Елизавета II улетела из Виндзорского замка

Недавно Елизавета II провела ночь в больнице. Ее Величество почувствовала недомогание, но в Букингемском дворце заверили, что причина не в коронавирусе. После этого врачи рекомендовали королеве больше отдыхать. А в окружении тем временем поговаривали, что Елизавета II просто измотана.

Накануне 95-летний монарх отправилась в Сандрингемский дворец, что на западе графства Норфолк. Замок расположен примерно в 160 км к северу от Лондона, поэтому королева улетела туда на вертолете из Виндзорского замка. По традиции именно в Сандрингеме королевская семья встречает Рождество и обменивается подарками. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, ранее Елизавета II отменила свой визит в Глазго, где проходил саммит ООН по климату. Для всех собравшихся – первых лиц разных государств она записала видеообращение.

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