«В 43 выглядеть лучше, чем в 24»: Чехова раскрыла секреты своей привлекательности

Об этом телеведущая рассказала в своем инстаграм.

Анфиса Чехова готовится отметить свое 44-летие. Телеведущая воспитывает сына Соломона от Гурара Баблишвили и хранит свою личную жизнь в секрете.

Накануне она решила рассказать своим фанатам, как ей удается выглядеть привлекательной.

«Если бы мне кто-то сказал, что в 43 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 — я бы ни за что не поверила. Я всю жизнь работала над собой! Только акцент делала не на внешности. Я работала со своим мышлением, сознанием, психологическими программами, страхами, взглядами на мир и окружающих!», — написала Чехова.

Звезда отметила, что физиогномика формируется благодаря психотипу. Однако не исключила того, что посещает косметолога, эндокринолога, психолога и тренера по йоге.

Напомним, ранее стало известно, как выглядит квартира Анфисы Чеховой, которая находится на 25 этаже одной из московских высоток.

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