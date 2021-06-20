«Пожелайте удачи»: телеведущая Марина Ким собралась стать губернатором

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Марина Ким собралась стать губернатором Хабаровского края от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Все необходимые для выдвижения документы она уже подала. Об этом телезвезда объявила в своем Instagram.

«Следующий рубеж – пройти муниципальный фильтр, представить в избирком подписные листы и другие документы для регистрации до 4 августа. Пожелайте мне удачи!», — написала Ким.

Фанаты засыпали публикацию комментариями. Одни поддержали звезду, другим эта идея не понравилась.

Напомним, что Марина родом из Санкт-Петербурга. На Дальний Восток она прибыла в середине минувшей недели, где успела провести встречу с женщинами-предпринимателями, а также с потенциальными избирателями.

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