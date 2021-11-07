«В простоте и естественности»: Лена Летучая оголила ножки в коротком платье цвета ночи

Жена бизнесмена Юрия Анашенкова – Лена Летучая – разместила на личной странице фотографию из отеля с видом на Красную площадь. Примечательно, что наряд знаменитости произвел впечатление на фолловеров Летучей.

Елена позировала в маленьком черном платье с акцентном на одно плечо. Один рукав наряда цвета ночи полностью закрывал руку Летучей. А другая рука была свободна от ткани.

Летучая обычно выбирает юбки в пол. А тут длина наряда едва достигала середины бедер. Это сильно удивило поклонников телеведущей. Однако фанатам Летучей понравились такое преображение.

«Мне кажется, задумка этих фото — в простоте и естественности», «Елена, вы прекрасны!», «Живая! Энергичная!», «Шикарная! Так непривычно вас видеть в коротком, но вам все идет», «Вы самая красивая женщина», – написали восхищенные поклонники Летучей в комментариях под фото.

Напомним, ранее Лена Летучая поделилась простым рецептом низкокалорийного завтрака. Знаменитость использовала чернослив, курагу и изюм для блюда.

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