«Живые такие»: Летучая с трудом уговорила мужа сфотографироваться на показе Prada

Ведущая шоу «Ревизорро» запечатлелась в платье с открытыми плечами.

В одной из последних публикаций телеведущая Лена Летучая поделилась редким снимком с мужем. Знаменитость не часто фотографируется с бизнесменом Юрием Анашенковым.

Летучая нарядилась в платье цвета мокрого асфальта и подчеркнула тонкую талию узким ремешком. Блондинка сделала асимметричную укладку и нюдовый мейкап. Телеведущая появилась на показе Prada. Однако перед мероприятием решила сделать памятное фото с возлюбленным.

А вот избранник Летучей сопротивлялся. Предприниматель Юрий Анашенков отказывался смотреть в камеру. Однако телеведущая показала свой характер и все же уговорила мужа сфотографироваться.

«Перед показом Prada пытаюсь Юрия сфотографировать, у кого так же?! В камеру, ему говорю, смотри», — призналась Летучая.

В итоге у пары получились яркие и живые фото, которые очень понравились фолловерам Елены.

«Прекрасная пара», «Такие красивые», «Какая вы красивая пара, счастливые такие», «Идеальная пара», «Живые такие, здорово!», — восхитились поклонники Летучей ее снимками с избранником.

Напомним, ранее Лена Летучая поделилась своим вариантом модного образа в спортивном стиле. Знаменитость предстала на вертолетной прогулке в трендовой юбке в складку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.