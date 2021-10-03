Лена Летучая поделилась рецептом низкокалорийного завтрака

Телеведущая показала, что ест в разгрузочный день.

Ведущая шоу «Детки-предки» — Лена Летучая — разместила на своей странице в Instagram рецепт легкого завтрака. Знаменитость упомянула, что готовит блюдо из чернослива и кураги в разгрузочные дни.

Летучая призналась, что иногда набирает лишние килограммы. Чтобы избавиться от отечности, жена бизнесмена Юрия Анашенкова использует следующие ингредиенты: 250 граммов чернослива и кураги, 125 граммов изюма, а также кипяток.

«Сегодня я делюсь с вами любимым и очень вкусным завтраком, который я готовлю в разгрузочные недели», — отметила Елена.

Все ингредиенты телеведущая тщательно промыла. На ночь Летучая замочила сухофрукты в кипятке. А уже утром в блендере пюрировала их до консистенции питьевого йогурта.

«Храним в холодильнике, эта порция рассчитана на неделю! Едим на завтрак или ланч. Блюдо вкусней, если приготовлено из свежих продуктов хорошего качества», — подчеркнула Летучая.

Напомним, ранее Юлия Барановская приготовила с сыном Арсением шоколадный брауни с ореховой смесью. Сладкий мусс для блюда знаменитость сделала с помощью водяной бани.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.