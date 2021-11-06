Разведенная Агата Муцениеце страстно поцеловала своего партнера в «Ледниковом периоде»

Судьи поставили почти все шестерки за исполнение.

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце стала участницей нового сезона популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». В шестом выпуске вместе с фигуристом Александром Энбертом они исполнили номер под танго, сразив жюри и зрителей страстным поцелуем в конце.

«Браво!» — скандировали стоя зрители в зале Агате и Александру.

Жюри танец тоже понравился, Муцениеце и Энберту судьи поставили почти все шестерки – за технику и артистизм.

«Сегодня был танец и страсть, — подчеркнула Татьяна Тарасова. – Мне ничего не хотелось вам поставить, кроме того, что я поставила. Вы восхитили меня».

Агата призналась, что ей тяжело даются танцы в «Ледниковом периоде», особенно поддержки.

«У меня такие длинные ноги, из-за этого. Но я совладала со своими нервами», — заявила Муцениеце.

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