«Там, где моя жена и армяне – надо заезжать»: Воля появился на «Дерзкой готовке» Утяшевой с Давой

Шоумен Павел Воля неожиданно появился на программе своей жены гимнастки Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где ее гостем стал блогер Давид Манукян.

«Ты решил проконтролировать?» — спросил экс-бойфренд Ольги Бузовой юмориста.

«Я ехал мимо и не удержался. Там, где есть моя жена и армяне – надо заезжать». Павел Воля

«Дава как раз рассказывал, какая девушка ему нужна. Такая как я», — гордо заметила Утяшева.

«А что ты нервничаешь» — стал подкалывать Волю Манукян.

«Вообще не нервничаю», — заметил Воля.

«У Давы 13,5 миллионов подписчиков», — заявила Утяшева.

«Я думал вы тут до миллиметров замеряете. 13,7. Настолько боретесь за каждый», — рассмешил Манукяна Воля.

Напомним, что Давид Манукян полтора года встречался с певицей Ольгой Бузовой. Они расстались со скандалом и взаимными упреками.

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