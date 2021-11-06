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«Там, где моя жена и армяне – надо заезжать»: Воля появился на «Дерзкой готовке» Утяшевой с Давой

Шоумен насмешил своими репликами гимнастку и блогера.

«Там, где моя жена и армяне – надо заезжать»: Воля появился на «Дерзкой готовке» Утяшевой с Давой
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля неожиданно появился на программе своей жены гимнастки Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где ее гостем стал блогер Давид Манукян.

Давид Манукян и Павел Воля с женой
Давид Манукян и Павел Воля с женой. Фото: кадр из шоу «Дерзкая готовка»

«Ты решил проконтролировать?» — спросил экс-бойфренд Ольги Бузовой юмориста.

«Я ехал мимо и не удержался. Там, где есть моя жена и армяне – надо заезжать».

Павел Воля

«Дава как раз рассказывал, какая девушка ему нужна. Такая как я», — гордо заметила Утяшева.

«А что ты нервничаешь» — стал подкалывать Волю Манукян.

«Вообще не нервничаю», — заметил Воля.

«У Давы 13,5 миллионов подписчиков», — заявила Утяшева.

«Я думал вы тут до миллиметров замеряете. 13,7. Настолько боретесь за каждый», — рассмешил Манукяна Воля.

Напомним, что Давид Манукян полтора года встречался с певицей Ольгой Бузовой. Они расстались со скандалом и взаимными упреками.

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АрменияДавид МанукянЛяйсан УтяшеваПавел ВоляШоу "Дерзкая готовка"