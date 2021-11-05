С африканскими косичками? Бузова в карамельном тренче похвасталась самыми модными ботинками осени — «челси»

Экс-ведущая проекта «Дом-2» принарядилась для выхода в свет. В условиях локдауна даже обычное появление в аэропорту становится чем-то особенным для селебрити.

Ольга Бузова в своем микроблоге поделилась свежим снимком. Судя по всему, экс-ведущая проекта «Дом-2» позировала в аэропорту. Певица заинтриговала поклонников, написав, что снова готовится к перелету, а вот куда именно устремилась звездная блондинка — пока секрет.

На публике бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна появилась с африканскими косичками. Бузова примерила стильный карамельный тренч и похвасталась самыми модными ботинками осени — «челси». Ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале советовала девушкам обратить внимание и на «жокейские сапоги». А стилист Александр Рогов говорил, что на пике окажутся ярко-синие ботфорты на шпильке. Среди осенней обуви также популярны ботинки «челси». Их можно найти в любом бутике.

«Доброе утро мир!! А куда это я лечу?! Пишите свои варианты, первому победителю подарочек», — подписала свой свежий снимок теледива.

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