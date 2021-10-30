Щедрый сын: Давид Манукян подарил своей маме большой дом

Блогер, который в этом году расстался с Ольгой Бузовой, сделал маме сюрприз на день рождения. Он сдержал обещание, которое дал 6 лет назад.

Давид Манукян, больше известный как Дава, является блогером. Он встречался с Ольгой Бузовой, когда его карьера пошла в гору. С ним записал песню Филипп Киркоров. Вскоре Дава смог погасить свой миллионный долг. Он продолжает развиваться, как артист. Также в одном из интервью блогер заверил, что расставаться с Ольгой не собирался, но в итоге они не смогли быть вместе.

При этом Давид заботиться о семье. 30 октября его мама Анна отмечает день рождения. Он решил устроить ей сюрприз и приготовил щедрый подарок. Поклонники считали, что это может быть машина.

Но блогер решил, что это не сильно масштабно, поэтому подарил родительнице большой загородный дом. В соцсети Манукян поделился кадрами, на которых именинница перерезает ленту и едва не плачет от счастья.

«С днем рождения, моя любимая мама. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. 6 лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово. Спасибо моим близким и моим подписчикам, без вашей поддержки я бы этого не добился», — написал артист.

Поклонники поздравили его маму и также похвалили Даву за то, что он заботиться о родных. «Мы гордимся тобой! Ты просто лучший», «Желаю каждой маме вырастить такого сына. Давид, ты большой молодец, а мама этого заслужила, как никто другой», «Красивая мама», «Достойный подарок», — прокомментировали пост подписчики.

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