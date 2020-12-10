«Измену можно было простить»: дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец ушел от ее матери

По словам Анастасии, в один миг папа решил расстаться с Ириной Мазурук.

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как отец бросил ее мать сценариста Ирину Мазурук. В те годы у звезды советского кино был роман с актрисой Ниной Дорошиной, но не она стала причиной их расставания.

«Нина Дорошина не была точкой в их отношениях. Потому что она была до мамы и после нее. Любую измену можно было бы простить. Но насколько я понимаю отец просто однажды сказал: «Да что это такое происходит в моей жизни». Взял и ушел. И отнюдь не сразу он женился на Алле Покровской. Прошло несколько лет». Анастасия Ефремова

Напомним, что у Олег Ефремов был трижды женат. Первой женой звезды стала актриса Лилия Толмачева. Потом он женился на сценирсте Ирине Мазурук. Последней женой Ефремова стала народная артистка Алла Покровская.

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