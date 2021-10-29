«Свое жилье мы заберем»: дочь Иосифа Пригожина рассказала, как продвигается борьба за квартиру

По словам Данаи, бомжами она с родными точно не останется.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, заявила, что ее семья продолжает борьба за квартиру с организацией микрозаймов.

По ее словам, бомжами она с близкими никогда не останется, потому что они все работают. Как заметила Даная Пригожина, ей обидно, что пресса пишет будто бы они проиграли в этой истории с квартирой. На данный момент они отдали почти весь долг.

«Мы находим все больше доказательств того, как эти мошенники обирали и обирают народ, и там работают такие люди, что сложно против них что-то сделать. Что бы там ни было, свое жилье мы заберем». Даная Пригожина

Напомним, что в мае нынешнего года вышло постановление о выписке из квартиры в центре Москвы родных продюсера Иосифа Пригожина. В свое время его бывшая жена брала деньги в организации микрозаймов и вовремя не платила по долгам, сообщает «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.