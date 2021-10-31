«У меня просто там живет мама»: Иосиф Пригожин рассказал, зачем ему израильское гражданство

По словам продюсера, ему необходимо ездить в гости к родительнице.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему ему просто необходим израильский паспорт.

«Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать ее». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, он прекрасно понимает, почему западные звезды едут в Россию и получают российское гражданство. «Они сюда приехали за хорошей жизнью. Помимо налоговых моментов есть еще и определенные условия», — сказал муж певицы Валерии.

Напомним, что Иосиф Пригожин родился в Махачкале. Он смешанного ашкеназского и горского еврейского происхождения.

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