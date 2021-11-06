«Какая красивая»: Настя Каменских показала моложавую маму с нюдовым макияжем

Поклонники поняли, в кого артистка такая кучерявая.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Потапа – Насти Каменских – появилась фотография матери знаменитости. Таким способом Настя поздравила любимую мамочку с днем рождения.

Каменских показала, какой макияж сделал ее мама. Отметим, у Лидии Петровны такие же кудрявые волосы, как у Насти.

«Я так тобой горжусь! Ты так красивая, современная и веселая. О такой маме мечтает каждый! С днем рождения, любимая. Пожалуйста, будь здоровенькая, а все остальное мы сделаем», – пожелала Настя своей родительнице.

Фоловеры исполнительницы остались в восторге от образа родительницы Каменских.

«Какая красивая мама. И кудри! Теперь знаю, от кого у вас такие волосы», «Она такая красивая», «Такая красивая у вас мама», «Лида, как всегда, на высоте», «Крепкого здоровья и материнского счастья», «С праздником вас! Счастья, здоровья, удачи, любви и красоты вам», «Красивая мама, счастья вам», – написали поклонники Насти Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских в маскулинном костюме-двойке добавила себе несколько лишних килограммов. Визуальный эффект не понравился стилисту.

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