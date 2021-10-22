«Стала выглядеть крупнее»: Каменских совершила модный провал, облачившись в маскулинный костюм-двойку

Стилист Вероника Хасянова объяснила, в чем именно состоит фэшн-промах артистки.

Анастасия Каменских поддержала тренд на маскулинность и принт в полоску, выбрав костюм-двойку с жилетом брючной группы. Однако своим появлением в этом наряде она лишь доказала, что следовать моде нужно не всегда.

Как заметила стилист Вероника Хасянова, вертикальные полосы не оказались в данном случае «рабочими» и не вытянули силуэт. Кроме того, такому типажу, как у Насти, лучше воздержаться от нарядов в мужском стиле.

«На мой взгляд, маскулинный образ певицы диссонирует с ней настоящей. Жесткие формы, неработающая вертикаль — и певица стала выглядеть крупнее, чем есть на самом деле. Создается ощущение, что Насте Каменских самой некомфортно в таком костюме, так как в жизни и на сцене она больше отдает предпочтение романтичным и дерзким нарядам с ноткой сексуальности», — прокомментировала модный эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Вероника Хасянова — персональный стилист, культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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