«Прямой ответ»: принц Гарри расскажет правду об отце в мемуарах

Летом этого года стало известно, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Он заключил контракт с американским издательским домом, который уже заплатил ему гонорар в размере 20 млн долларов. Черновики принц собирался передать в печать осенью. А сама книга должна увидеть свет в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец с опаской ждет этот момент. О чем напишет Гарри – никому не известно. А вот королевский эксперт Эндрю Мортон считает, что большая часть книги будет посвящена принцу Чарльзу и их отношениям.

«Особенность Гарри в том, что если вы зададите ему прямой вопрос, он даст вам прямой ответ», — сказал Мортон Us Weekly.

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Эксперт считает, что Чарльзу придется несладко после публикации книги принца Гарри, который пока еще не определился с ее названием.

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