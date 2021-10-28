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«Чувствовал себя беспомощным»: принц Гарри впал в панику после новостей из Букингемского дворца

На прошлой неделе королева попала в больницу.

«Чувствовал себя беспомощным»: принц Гарри впал в панику после новостей из Букингемского дворца
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Минувшая неделя выдалась напряженной для британской королевской семьи. Елизавета II провела ночь в больнице. Хотя уже в четверг она вернулась в Виндзорский замок, опасения по поводу ее здоровья есть.

Когда принц Гарри узнал о госпитализации бабушки, то впал в панику.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

«Он чувствовал себя беспомощным, находясь в Монтесито. Постоянно звонил в Лондон и узнавал последние новости», — цитирует инсайдера Us Weekly.

Напомним, ранее стало известно, что медики посоветовали Елизавете II отказаться от любимого коктейля и вечерних прогулок с собаками. А накануне она пропустила воскресную службу в церкви. После чего решила не ехать на экологический саммит в Глазго.

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