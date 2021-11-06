«Невероятно красивая и очаровательная»: Анна Заворотнюк показала несколько женственных образов

Дочь Анастасии Заворотнюк – Анна – разметила на личной странице фотографию двух образов с женственными элементами. Знаменитость выбрала для этого лавандовый и шоколадные оттенки.

Первый аутфит Анны представлял собой жакет с юбкой сиреневого цвета. К ним Заворотнюк добавила кожаные сапоги цвета слоновой кости и серьги-гвоздики с жемчугом.

Второй образ состоял из атласного платья-комбинации шоколадного цвета с накидкой в виде бежевого кардигана и желтой сумки на длинном ремешке.

«Какой лук вам нравится больше? Первый или второй? Когда нет возможности поехать на шоппинг, я особенно люблю пользоваться услугами проверенного онлайн-бутика», – отметила Анна.

больше по теме Анна Заворотнюк поделилась рецептом сырников с изюмом Модель готовила с пшеничной мукой и на растительном масле.

«Анечка, больше нравятся твои ножки, поверь», «Даже не знаю, что и выбрать. Первый деловой, второй нарядный и шикарный. Очень красиво смотрится», «Аня, ты прекрасна в любом луке», «Как тебе идет лавандовый цвет! Аня, ты красавица», «Аня, вы невероятно красивая и очаровательная», «Оба образа великолепны!», – отметили восхищенные поклонники.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась рецептом карамельно-орехового тарта. Модель использовала рисовую и миндальную муку для теста. А в качестве украшения взяла орехи, шоколадный крем и карамель.

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