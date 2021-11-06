«Мне повезло»: Ковальчук трогательно призналась в чувствах любимому мужчине

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 14 лет. Восемь лет назад пара официально узаконила свои отношения. В браке у них родилась дочь Амелия. Девочке уже четыре года, но популярные родители скрывают ее от общественности.

В своем инстаграм Юлия трогательно призналась в чувствах любимому мужу.

«Настоящих мужчин осталось катастрофически мало… Мне, конечно, безумно повезло, и мой муж для меня воплощение мужественности, стабильности и воспитанности», — написала Ковальчук.

Добавим, что Ковальчук и Чумаков владеют недвижимостью в Испании. Виллу на морском побережье они приобрели порядка десяти лет назад.

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