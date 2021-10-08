«Часто бываем тут! Хочется напитать ребенка солнцем и морем»: Ковальчук объяснила, зачем им недвижимость в Испании

Экс-солистка группы «Блестящие» уточнила, что большую часть времени они с Алексеем Чумаковым все-таки проводят на родине.

Юлия Ковальчук в свежем интервью рассказала, зачем им с мужем нужна недвижимость в Испании. Экс-солистка группы «Блестящие» уточнила, что они стараются вывозить за границу дочку Амелию. Певице, как заботливой маме, хочется, чтобы ее ребенок мог наслаждаться теплыми деньками, солнышком и морем. Ведь погода в Москве всегда переменчивая и даже летом в столице бывает холодно, как осенью.

«Живем мы все-таки в России, в Испании просто есть недвижимость. Часто бываем тут, потому что хочется напитать нашего ребенка солнцем и морем — тем, чего не хватает в Москве. Да и отношения на расстоянии — наверно, не совсем правильный термин: по долгу профессии мы с Лешей постоянно в разъездах, вдалеке друг от друга. Плюс, не забываем о современных возможностях — в любой момент можно же позвонить, включить видеосвязь, чтобы дочка поболтала с папой или мамой. Границы немножко стираются, так что сильных проблем я не вижу. Мы дышим одним воздухом, работаем в одной сфере, осознанно ко всему подходим, поэтому недопониманий никаких нет», — отметила Юлия Ковальчук в беседе со «СтарХит».

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