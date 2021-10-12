«Ты — наша жизнь»: Юлия Ковальчук предстала, держа в руках ладошку дочки Алексея Чумакова

Звездная мама Юлия Ковальчук трогательно обратилась к наследнице в день рождения.

В семье известных исполнителей Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова праздник. Двенадцатого октября день рождения у единственной, долгожданной и обожаемой дочери пары Амелии.

Малышке исполнилось четыре года. Юлия Ковальчук публично поздравила наследницу с этой датой, посвятив ей пост в Instagram.

«Доченька, любимая! Дай, бог, чтобы вся жизнь твоя была наполнена солнышком, теплыми, честными людьми и океаном любви! Ты — наша жизнь! Мама с папой всегда будут рядом», — написала Юлия Ковальчук.

Пост звездная мама проиллюстрировала трогательным снимком, на котором запечатлена рука Амелии, которая лежит на ее ладони. На дальнем плане виден воздушный шар в виде цифры «4».

Учитывая, что Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков никогда не показывают свою дочку и крайне редко рассказывают о ней, этот снимок можно считать большой редкостью.

Подписчики Юлии Ковальчук присоединились к поздравлению, пожелав счастья Амелии и ее родителям.

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