По стопам мамы: дочь Милы Йовович стала моделью Miu Miu

Наследница актрисы Милы Йовович – Эва Андерсон – подписала контракт с брендом одежды Miu Miu и стала настоящей моделью.

Отметим, что звездная родительница 14-летней Андерсон тоже занималась моделингом. Мила Йовович призналась, что гордится старшей наследницей.

Арститкта поздравила дочь с недавно прошедшим днем рождения. Эве в этом году исполнилось 14 лет.

«Она всегда был доброй и любящей, всегда всем сочувствовала и защищала своих друзей и семью. Но этот год был для меня особенно увлекательным. Она внезапно стала такой надежной в определенном смысле. Нет, в ее комнате по-прежнему беспорядок, и заставить ее мыть посуду почти невозможно, но она также стала девушкой, которая читает сценарии каждый день по дороге на работу и с работы (без просьбы об этом)», – призналась Мила в личном микроблоге.



Напомним, ранее Мила Йовович поделилась подробностями материнства. Зарубежная актриса призналась, что для нее нет ничего прекраснее кормления своего малыша.

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