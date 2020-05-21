«Невероятное очарование!»: Йовович показала подросшую дочь Ошин

Милла Йовович давно не радовала своих поклонников новыми снимками младшей дочки Ошин. Девочка появилась на свет 2 февраля этого года и стала третьей наследницей актрисы.

Напомним, звезда вместе с мужем Полом Андерсоном воспитывает также 12-летнюю дочь Эвер и трехгодовалую Дэшилл. Крошке Ошин через несколько дней будет 4 месяца.

Сразу после рождения младшая наследница звезды «Пятого элемента» пережила желтуху, о чем в свое время сообщила сама Милла. К счастью, девочка быстро пошла на поправку и сейчас просто пышет здоровьем.

На обнародованном в Instagram снимке Ошин (она запечатлена с Дэшилл) заметно подросла, похорошела и приобрела осмысленный взгляд. Пока не понятно, на кого она больше похожа – на маму или отца. А вот старшая и средняя дочери Йовович явно пошли красотой в мать.