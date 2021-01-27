«Нет ничего прекраснее, чем кормление ребеночка»: Милла Йовович наслаждается материнством

Голливудская дива Милла Йовович — мама трех очаровательных девочек. И именно эту свою миссию звезда считает главной в своей жизни. Младшей наследнице актрисы Ошин Ларк Эллиот 2 февраля исполнится годик. Милла признается, что обожает периоды младенчества своих детей и считает эти месяцы самыми драгоценными в своей жизни.

«Нет ничего прекраснее, чем кормление ребеночка, — уверена Милла Йовович. — В этом я уже в третий раз убеждаюсь».

Актриса призналась, что очень переживала, как она сможет выносить новую беременность, поскольку предыдущая завершилась экстренным абортом на четвертом месяце.

Это была вынужденная мера. Прерывание беременности Милла Йовович называет самым страшным событием и воспоминанием своей жизни.

Но новая беременность протекала вполне благополучно, если не считать количества лишних килограммов, которые набрала актриса, ожидая третью дочку.

«Последний месяц я была размером со слона. Спать приходилось практически стоя. Зато потом — такое счастье! И я больше всего ценю вот эти первые недели и месяцы», — цитирует Миллу Йовович издание «7 дней».

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