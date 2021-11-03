Какие тренды задали в России Алла Пугачева, Елена Проклова и Филипп Киркоров

Теперь примеру этих артистов следуют Наташа Королева, Сергей Лазарев, Анна Седокова, Анна Семенович и многие другие знаменитости.

Никто не сомневался, что новые времена принесут нам новые тренды. Речь идет о моде на новые решения своих проблем. Это рождение детей «на потом», суррогатное материнство и откровенные рассказы о насилии.

Teleprogramma.pro вспомнила, какие тренды задали Алла Пугачева, Елена Проклова и Филипп Киркоров.

Алла Пугачева и тренд на заморозку яйцеклеток

Когда-то об этом мечтали миллионы пар, особенно женщины. Отложенное материнство считалось чем-то из области фантастики, варварским покушением на территорию Бога и настоящим прорывом для феминисток. В нашей стране этот тренд задала Примадонна.

Ну кто еще бы мог с такой дальновидностью заморозить свои яйцеклетки в 52 года и подарить двух деток молодому мужу через 11 лет?

В 2012 году Алла Борисовна в третий раз стала бабушкой, а через полтора года она снова стала мамой. Певице на тот момент было 63 года и близнецов Гарри и Лизу выносила суррогатная мать. Слухов по этому поводу ходило великое множество, но Алла и Максим действительно являются биологическими родителями двойняшек.

Когда стало понятно, что дети не просто чудесные, а еще и умные, талантливые, похожие на своих звездных маму и папу, — тренд разошелся, как горячие пирожки на ярмарке.

Маленькие дети – это «молодильные яблочки» для взрослых родителей. Алле Борисовне Лиза и Гарри придали сил и теперь она наслаждается жизнью.

Алла Пугачева как всегда, в своей ей манере, показала пример. За трендом последовали и другие известные артистки.

Анна Семенович, 41 год, певица и актриса

Певица дважды сдавала свой биоматериал на сохранение. Как только встретит достойного мужчину, она станет мамой. А пока артистка занимается карьерой и ни в чем себе не отказывает.

Семенович отметила, что после решения о заморозке у нее исчезло психологическое давление и мысли, что поезд материнства уходит и надо срочно рожать.

Наталья Королева, 48 лет, певица

Наташа Королева тоже сделала вклад в криобанк. Она не только заморозила яйцеклетки, но и поделилась ими с другом. Певица отдала биоматериал американскому приятелю, и он смог стать отцом.

Многие посчитали эту историю выдуманной, но друзья Королевой настаивают — все чистая правда.

Так что у певицы есть не только 19-летний сын Архип от супруга Сергея Глушко, но и биологическая дочка.

Не исключено, что артистка станет мамой в третий раз, воспользовавшись замороженными яйцеклетками.

Маша Малиновская, 40 лет, телеведущая

У Маши есть ребенок, но она решила также прибегнуть к медицинской процедуре заморозки. Девушка призналась, что очень хочет малыша, но, также как Семенович, пока не знает от кого родить.

Елена Проклова и тренд на откровенность

67-летняя актриса рассказала о сексуальных домогательствах в юном возрасте. Много лет она держала детскую травму в секрете.

На съемке одной из картин к ней приставал второй режиссер, а потом и известный актер.

«Он пытался забраться ко мне в нижнее белье. Кому я могла об этом рассказать? Я просила кого-то проводить меня, но все были заняты, все бежали к себе в номера. Я как сейчас помню его голубые наглые глаза», — призналась много лет спустя Проклова

Эти откровения вызвали шквал эмоций. Проклову обвинили в привлечении внимания к собственной персоне.

Но тренд затронул уже многих. В соцсетях начался флешмоб рассказов о насилии в юном возрасте, домогательствах и приставаниях со стороны взрослых людей. Среди поделившихся были и известные люди.

Стас Костюшкин, певец

Стас Костюшкин, экс-участник группы «Чай вдвоем» поделился, что до сих пор травмирован произошедшим в детстве. Он стал жертвой насилия со стороны взрослого парня.

Анна Седокова, певица

Еще одна громкая история связана с Анной Седоковой. В раннем детстве она также стала жертвой сексуального домогательства. К ней приставал мужчина, с которым встречалась мать артистки. О пережитом унижении она осмелилась рассказать только в автобиографии.

Лолита Милявская, певица

К ней приставали дважды, но только боевой характер помог певице отбиться. Она стала кричать и привлекла внимание прохожих.

Алена Яковлева, актриса

Актриса призналась, что тема домогательств близка и ей, но рассуждать о том, что произошло 30 лет назад — глупо.

В молодости она столкнулась с приставаниями на «Мосфильме», но едва получив двусмысленное предложение — ушла, хлопнув дверью. А потом большой чиновник от кино тоже хотел добиться ее взаимности, но и здесь Яковлева проявила твердость. В ответ ее предали «забвению» на 15 лет.

Филипп Киркоров и тренд на родительство

Не секрет, что многие известные мужчины нашей страны мечтают о детях и совершенно не хотят иметь в доме их маму. Отцовские чувства просыпаются также, как и материнские. И что тогда делать? Первым решил эту проблему Филипп Киркоров.

Он дважды обращался к помощи суррогатных матерей, от которых родились дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Разница у детей — 7 месяцев.

Яйцеклетка, участвовавшая в процессе, была получена от женщины, которую Филипп хорошо знает и любит, но ее имя осталось в секрете.

Сергей Лазарев, певец

Вслед за Киркоровым подобным способом решил воспользоваться Сергей Лазарев. В 2014 году у него появился на свет сын Никита, а в 2019-м — дочь Анна.

Отец часто берет наследников с собой на гастроли, на концерты, на встречи. Иногда ему помогает с детьми мама Валентина Викторовна, а иногда — няня.

Артист не исключает, что может стать отцом в третий раз. А вот кто помог певцу с рождением наследников — осталось в тайне.

Евгений Миронов, актер

Недавно также стало известно, что у актера есть сын Петя, рожденный от суррогатной матери. Также есть основания полагать, что «родить» ребенка Евгению посоветовала Алла Пугачева, они дружат много лет.

Миронов очень хотел стать отцом, но не решался. Мальчику уже 5 лет.

Актер часто берет сына с собой на репетиции в театр. Очень рада внуку и мать артиста, Тамара Петровна.

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