Специально дразнит: Настя Каменских в лифе без пуш-ап сжала упругие груди пикантным жестом

Звезда украинской сцены, 34-летняя Настя Каменских регулярно радует поклонников своими снимками в бикини. Красавице есть что показать: она похудела на несколько размеров и теперь наслаждается своими новыми пропорциями, от которых в откровенном восторге.

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В не меньший восторг впадают и подписчики при виде любимицы в бикини. На сей раз артистка устроила целое представление. Она запечатлела на видео свой танец с пикантными жестами: несколько раз красотка специально сжала грудь в лифе без пуш-ап.

Кстати, сейчас звезда отдыхает и работает одновременно в Египте. Оттуда она уже порадовала фанатов пляжными кадрами, которые показала в микроблоге.

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