Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

Специально дразнит: Настя Каменских в лифе без пуш-ап сжала упругие груди пикантным жестом

Певица обожает сниматься полуобнаженной, демонстрируя стройные округлости.

Специально дразнит: Настя Каменских в лифе без пуш-ап сжала упругие груди пикантным жестом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда украинской сцены, 34-летняя Настя Каменских регулярно радует поклонников своими снимками в бикини. Красавице есть что показать: она похудела на несколько размеров и теперь наслаждается своими новыми пропорциями, от которых в откровенном восторге.

В не меньший восторг впадают и подписчики при виде любимицы в бикини. На сей раз артистка устроила целое представление. Она запечатлела на видео свой танец с пикантными жестами: несколько раз красотка специально сжала грудь в лифе без пуш-ап.

Кстати, сейчас звезда отдыхает и работает одновременно в Египте. Оттуда она уже порадовала фанатов пляжными кадрами, которые показала в микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

звезды в бикиниНастя КаменскихНастя Каменских последние новостиНастя Каменских фотоНовости google