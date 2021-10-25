Купальник не для таких объемов: Каменских перетянула лиловым лифом свою выдающую грудь

Певица показала, в чем отправилась на пляж.

Кто-то встречает первый снег в столице, а кто-то сбежал в теплые края и наслаждается жарким солнышком и теплым морем. И среди счастливиц, наслаждающихся отпуском – певица Настя Каменских.

Украинская поп-дива уже успела побывать в Мадриде, а теперь отдыхает в Дубае с мужем Алексеем Потапенко. Накануне они исколесили весь Дубай на спорткаре, а затем, уставшие и счастливые, поспешили на пляж. По традиции красотка запечатлела себя перед приемом солнечных ванн.

Каменских позировала в зеркале в миниатюрном лиловом лифе от купальника и джинсовой юбке с асимметричным поясом. Верх от бикини, по всей видимости, звезде немного не по размеру и перетянул местами пышный бюст красотки.

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