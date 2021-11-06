С ветерком по библиотеке: Лиза Галкина в черной футболке и желтых легинсах с лампасами погоняла на роликах по замку

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе с братом практикует подобные развлечения уже не в первый раз.

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина замок в деревне Грязь большой, просторный. В нем места хватает и на развлечения вроде самокатов и роликов. Очередную тренировку восьмилетние Лиза и Гарри, двойняшки звездной пары, учинили в минувшие ноябрьские праздники.

Максим Галкин показал, как Лиза в черной футболке и желтых легинсах с лампасами рассекает по библиотеке, и братик Гарри за ней. Ребята уверенно берут скорость, заходят в повороты и еще успевают позировать отцу.

Кстати, Лиза Галкина уже сформировала модные предпочтения в своем гардеробе. Девочка просто обожает лампасы на одежде, и практически все наряды, — за исключением школьной формы, разумеется, — у нее декорированы вертикальными полосками.

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