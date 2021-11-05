Лысеет: пользователи в Сети обнаружили у новой подруги Тимати проблемы с волосами

Пока красотка Саша Дони наслаждается отпуском на Мальдивах рядом с Тимати, хейтеры ищут изъяны у девушки. То им не по нраву пышный бюст новоиспеченной инстадивы, но бровями не угодила, то говором.

Но на очередном фото, которым красотка поделилась в микроблоге, фолловеры разглядели кое-что посерьезнее. Многим бросились в глаза проплешины на голове 19-летней Саши. И они посчитали нужным обратить внимание девушки, а заодно и всей Сети, на эту проблему.

«Бедненькая, Саша, что с вами случилось? Болеете?», «Волосы редковаты, каким шампунем пользуетесь?», «Дело не в шампуне, а в том что она часто волосы наращивает. Корням тяжело, вот и результат такой», «Надо лечить волосы в первую очередь», «А что с волосами? Залысины? Ей точно 19?», «Лысеешь, мать?», «Лысая уже плешка», — написали многие под фото.

Сама Саша Дони никак не реагирует на критику и хейт в комментариях.

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