Вслед за Хабенским: Бурковский вернулся в МХТ им.Чехова

Актер месяц назад с надрывом сообщил, что покидает любимые стены.

Звезда сериалов «Кухня», «Звоните ДиКаприо!», «Хороший человек» Андрей Бурковский 10 лет прослужил в театре МХТ им.Чехова. Но в октябре неожиданно сообщил, что покидает родные стены. Об этом он эмоционально написал поклонникам в микроблоге.

И месяца не прошло, как Бурковский возвратился в театр. Он так и написал «Вернулся!!!», — коротко и ясно. Подписчики, друзья и коллеги кинулись поздравлять артиста в комментариях.

Что именно стало причиной ухода Бурковского спустя 10 лет служения искусству на сцене МХТ, он сообщил позже. В новом сезоне он лишился сразу трех спектаклей. Знающие люди связывают эту историю с деятельностью худрука Сергея Женовача.

В последнюю неделю октября в театре произошли перестановки, и на его место пришел Константин Хабенский. Вслед за ним в «любимый театр» поспешил Андрей Бурковский.

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