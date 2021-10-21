Андрей Бурковский покинул сцену Московского Художественного театра имени Чехова

Артист отслужил в театре, основанном Станиславским и Немировичем-Данченко, десять лет.

Стало известно, что исполнитель главной роли в сериале «Медиатор» — Андрей Бурковский — ушел из Московского Художественного театра имени Чехова. Об этом знаменитость лично сообщил в своем микроблоге.

Бурковский отметил, что отдал десять лет своей жизни сцене МХТ имени Чехова. В какой театр переходит артист, пока не известно.

«Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет», – заявил Бурковский.

Многие знаменитости не поверили словам звезды КВН.

Так телеведущая Екатерина Стриженова оставила слова удивления под сообщением артиста:

«Что?! Не верю!»

Певицы Глюкоза и Юлия Паршута тоже расстроились, узнав об уходе Андрея Бурковского.

А актриса Светлана Иванова стала переманивать коллегу в театр «Современник»:

«К нам, я надеюсь?»

Отметим, что решение Бурковского было спонтанным. Артист не назвал причину своего ухода. А новость даже для коллег Андрея оказалась шокирирующей.

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