Спокойные оттенки и дорогие бренды: Стеша Маликова утеплилась в Лондоне

В последних Stories личного микроблога наследницы композитора Дмитрия Маликова – Стефании – появилась запись, в которой знаменитость похвасталась утепленным образом для холодной осени.

Стеша Маликова выбрала только спокойные оттенки для аутфита. Белоснежную шапку-бини начинающий дизайнер скомбинировала с шерстяной курткой-рубашкой. Головной убор Маликовой перекликался с отложным воротничком верхней одежды. Поскольку он тоже был выполнен из ткани молочного цвета.

Стеша надела под пальто клетчатую рубашку и добавила к ней джинсы из светлого денима. Маликова закатала края брюк, приоткрыв темные длинные носки.

К ним знаменитость подобрала белые кроссовки на плоской подошве. А завершил стильный лук Стефании аксессуар люксового бренда. Сумочку с мехом Yves Saint Laurent Маликова купила недавно.

Стеша выбрала вариант из замши цвета кофе с молоком, украшенный мехом оттенка крем-брюле.

Напомним, ранее Саша Маликова выбрала утепленную косынку и дымчатую косуху с ботинками «челси» на прогулке в Лондоне.

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