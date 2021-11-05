«Красивый вечер»: Стеша Маликова в черном костюме с брюками-дудочками вышла в свет в Лондоне

Дмитрий Маликов славится не только своими песнями, но и дружной семьей. Уже несколько лет он растит сына Марка, которого родила суррогатная мать. Помогает родителям нянчить малыша дочка артиста Стефания, которая в этом году окончила МГИМО.

Она уже занимается собственным бизнесом. Больше года назад наследница звезды создала свою марку одежды и теперь каждый сезон выпускает новые луки.

Обычно Стеша путешествует с родителями. Она уже была на Мальдивах, в Италии и Греции. А теперь эта осень запомнится молодой бизнесвумен тем, что она исполнила свою мечту, оказавшись в Англии. На днях дочка Маликова показала, как в пальто и платке гуляет по Лондону. Она была в восторге от увиденного.

А теперь Стеша отправилась в ресторан. По такому случаю она нарядилась в черный костюм с жакетом, украшенным жемчужными пуговицами, и брюками-дудочками. Наследница артиста собрала волосы в пучок. Наряд подчеркнул ее стройность.

«Немножко покривляться перед красивым зеркалом», — написала она.

«Красивый вечер», — добавила Стеша.

Поклонники восхитились ее монохромным нарядом, но некоторым показалось, что костюм прибавил юной девушке возраста. «Какая ты красивая», «Словно к короле на прием собралась», «Костюм такой винтажный, для дамы в возрасте больше бы подошел», «Зачем так себя старить? Есть же современный крой», «Платье бы вам надеть! Они вам идут», — стали писать пользователи Сети.

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