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Софья Эрнст при помощи выреза на сапогах красиво подчеркнула контраст между черным нарядом и белой кожей

В тотальном образе и в сапогах с открытым мысом актриса предстала на премьере сериала «Вертинский».

Софья Эрнст при помощи выреза на сапогах красиво подчеркнула контраст между черным нарядом и белой кожей
Софья Эрнст. Фото: Globallookpress.com

Софья Эрнст появилась на премьере сериала «Вертинский» в монохромном силуэтном образе, выбрав платье по фигуре длины миди и сапоги с открытым мысом.

Стильный лук актрисы не ускользнул от взгляда имиджмейкер-стилиста Ларисы Тимиряевой, которая заметила, что он красиво подает стройную фигуру звезды и ставит интересные акценты.

«Лаконичный образ в модном минималистичном стиле в total black. С наступлением осенне-зимнего сезона белый монохром уступает лидерство черному. Образ в едином цвете визуально вытягивает силуэт, что добавляет стройности. Черный цвет — цвет драмы, и он требует контраста. Очень эффектно разбавлять образ одеждой с вырезами, подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей, что и сделала Софья. Тем более, сейчас очень модны разрезы и вырезы, фрагментарно демонстрирующие участки тела. Да и трикотажное платье считается главной покупкой осени, эта ткань — на самом пике моды. Актуален и лаконичный фасон длины миди.

Единственное, черный цвет имеет мощную энергетику и глубину. Внешность Софьи — нежная и легкая, и в более нежных одеждах она смотрелась бы органичнее, хотя в целом именно к этому образу стилистических нареканий у меня нет», —  прокомментировала специально для Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева 
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив

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