Каменских в черно-белом купальнике натянула стринги так, что в «зоне бикини» появились эмоции

Поп-дива Настя Каменских улетела в Египет отдыхать и первым делом снялась в бикини.

Не прошло и недели, как Настя Каменских снова улетела в теплые края – до этого она отдыхала с мужем в Дубае, а сейчас отправилась на Красное море в Египет. Причем, одна — муж в это же время пересек океан и сейчас путешествует по Нью-Йорку.

По прибытии красотка показал свой вид из окна номера, а потом запечатлела себя в бикини. Она облачилась в мини-купальник с черно-белым геометричным принтом и стала танцевать.

Каменских приняла позу, в которой ее пышные бедра образовали в зоне бикини «эмоцию» — если приглядеться, между сдобных ног красотки в «треугольнике Венеры» можно усмотреть складку в виде улыбки.

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