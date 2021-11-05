Завязки врезались в телеса: Каменских в алом бикини показала, как оригинально носит стринги

Звезда украинской эстрады Настя Каменских недавно отдохнула в Дубае. Вместе с мужем Алексеем Потапенко, наиболее известным как рэпер Потап, она посетила разные экскурсии, пошопилась и, конечно, много загорала.

Когда отпуск остался позади, артистка предалась воспоминаниям о жарком лете. Звезда разместила новую порцию пляжных снимков и показала, как оригинально носит стринги от бикини.

Каменских в алом бикини высоко натянула на пышные бедра тонюсенькие завязки трусиков так, что те соблазнительно впились в ее телеса. Неизменно эта картина вызвала бурю восторгов в комментариях под фото.

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