«А это вообще законно?»: Каменских в оранжевом жакете с грудью навыкат показала «ложбинку греха»

Настя Каменских в новом сезоне стала одним из членов жюри на украинской версии шоу «Маска». Девушка от выпуска к выпуску поражает телезрителей разными образами – яркими, эпатажными, необычными.

Очередной аутфит красотка показала в TikTok. Звезда примерила ярко-оранжевый жакет на шнуровке с откровенным декольте и черные велосипедки.

Артистка повеселилась на камеру, снимая видео, а в это время «ложбинка греха», подставленная прямо в камеру, соблазнительно поблескивала хайлайтером, будоража зрителей.

«А это вообще законно?», «Красотка», «Бомбезная!», «Просто пушка», «Вау, какая красивая», «Огонь!», — пишут в комментариях под видео фолловеры.

Новой оказалась и прическа звезды. Каменских отказалась от привычных кудряшек в пользу отутюженного парика с ровной челкой.

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