Причинным местом к морю: лежа на спине, Пынзарь в бикини высоко задрала ноги на турецком пляже

Дарья Пынзарь минувшим летом стала ведущей телепроекта «Дом-2» на канале «Ю». Когда-то блондинка сама была участницей реалити и обрела на шоу свое счастье. Сейчас красотка с Сергеем Пынзарем воспитывают двоих сыновей.

Несколько лет семейство живет на две страны, большую часть времени проводя в турецком городке Алания. Сюда и поспешила Дарья, как только начался осенний отпуск.

Красотка из «Дома-2» много времени посвящает детям и быту, но не забывает и о себе. Каждый день она нежится на солнечном пляже, а также постит снимки в бикини. Очередной пикантный кадр она показала у себя в микроблоге.

При этом Пынзарь позировала в бикини со стрингами у воды, расположившись на спине и развернувшись причинным местом к морю. Стройные ноги звезда «Дома-2» вытянула так высоко, будто рушила дотянуться ими до неба.

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